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Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

Beykoz Belediyesi meclis üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
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Beykoz Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı. Daha önce Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Kendilerine gelsinler, sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar"

Korkmaz'ın 7 Nisan günü Meclis kürsüsünden yaptığı şu konuşma soruşturmaya konu olmuştu:

“Biz burada tabi özeleştirimizi de yapacağız. Evet, müdürlükler ve çalışanlar bazında sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum. Kendilerine gelsinler, sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıran arkadaşlarınızın hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar emeğiyle çalışan arkadaşlar burada çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözüm yok. Ama burada önceki yönetimden duran arkadaşlar bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında da gereken işlemleri biz yapmakta özgürüz”

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