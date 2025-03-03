Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi

Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 kişi, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

17 kişi sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla Köseler’in de aralarında bulunduğu dört şüpheli ile ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlamalarıyla şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Toplam 21 kişi gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve diğer 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturmanın ihalelerde usulsüzlük iddialarına dayandığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beykoz Belediye Başkanı A.K., ihalelerde yetkili müdürler G.T., O.K. ve eski başkan danışmanı E.H.B. hakkında birden fazla ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G. ve belediye personeli M.Ü. ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Üyelik ve Yardım’ suçlamaları yöneltilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalama, gözaltı ve arama işlemleri başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi. Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı.

Alaattin Köseler kimdir?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir aileden olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz’da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Mamak’taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası.

Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.

Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu.

1999 Yerel Seçimlerinde, Beykoz Belediye Başkanı seçildi.