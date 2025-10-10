Beykoz Belediyesi'nde protesto! CHP'liler salonu terk etti

Beykoz Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısı için 6 Ekim tarihinde toplanmış ancak içerde CHP’li meclis üyelerinin, belediye önündeyse CHP’lilerin ve Beykozlu vatandaşların protestoları nedeniyle toplantı 10 Ekim’e ertelenmişti.

"Hak, hukuk adalet"

Beykoz Belediye Meclisi bu sabah Ekim ayı görüşmeleri için toplandı. CHP’li meclis üyeleri, grup odasından meclis salonuna “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla yürüdü. Toplantının birinci oturumunda konuşmalarını gerçekleştiren CHP’li meclis üyeleri, konuşmalarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e selam göndererek başladı. CHP’li üyeler konuşmalarında, CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçen belediye meclis üyesi ve meclis başkanvekili Özlem Vural Gürzel’i eleştirdi, alınan kararlara tepki gösterdi. CHP’li ve AK Parti’li üyeler arasında sözlü tartışmaların yaşandığı toplantıya, saat 15:00’te yeniden toplanmak üzere ara verildi.

“Yanlış yapıyorsunuz. Bu kadar korkuyorsunuz"

Meclis toplantısının 2. oturumu saat 15.00’te başladı. Ancak ilk oturumda konuşma yapmak üzere ismi okunan CHP’li meclis üyeleri söz verilmedi. Konuşma yapmasına izin verilmeyen üyelerden Esengül Yılmaz Gül, Gürzel’e “Yanlış yapıyorsunuz. Bu kadar korkuyorsunuz. Burası çocuk oyuncağı olmuş. Ayıp. Meclisin düştüğü duruma bak” şeklinde tepki gösterdi.

Gürzel AK Parti'ye katılmıştı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 4 Eylül'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden özgürlüğüne kavuşmuş ancak bir gün sonra savcılığın itirazıyla ikinci kez tutuklanmıştı. Bu süreçte de kendisine vekalet eden Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törende AK Parti'ye katılmıştı.