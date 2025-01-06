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Beykoz Belediyesi'nde 'rüşvet' iddiası: Özel kalem müdürüne soruşturma açıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü hakkındaki rüşvet iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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Beykoz Belediyesi'nde 'rüşvet' iddiası: Özel kalem müdürüne soruşturma açıldı
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Başsavcılık, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin esen soruşturma açtı.

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