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Beykoz Belediyesi'ne soruşturma: İhale dosyalarına el koyuldu

Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla belediyenin bazı ihale dosyalarına el konuldu.

Haber Merkezi
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Beykoz Belediyesi'ne soruşturma: İhale dosyalarına el koyuldu
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Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında mülkiye müfettişleri, mali polis eşliğinde belediye binasına gelerek 8 firmaya ilişkin ihale dosyalarını incelemek üzere el koyduğu öğrenildi.

Müfettişler belediye başkan yardımcılarını çağırdı

Usulsüzlük iddialarıyla ilgili ihale dosyaları ve ilgili belgeleri toplayan müfettiş ve polisler tarafından başkan yardımcıları ve müdürleri de belediye çağırarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Soruşturma başlatılmıştı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

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