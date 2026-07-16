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Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ikinci operasyon: 6 gözaltı

Görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi
DHA
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Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ikinci operasyon: 6 gözaltı
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, dosyada yer alan deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları doğrultusunda, aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi Meclis üyesi ile dönemin Beykoz Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 8 şüphelinin suçlara iştirak ettikleri değerlendirildi.

8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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