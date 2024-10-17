Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın! Vatandaşlar tahliye edildi

Olay, Beykoz Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede bulunan klimadan bir anda duman ve alev çıkmaya başladı. Durumu fark eden hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Vatandaşlar tahliye edildi

Hastaneye tedavi olmaya gelen vatandaşlar hastaneden tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klimayı söndürürken, yangına ilişkin çalışma başlatıldı.