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Beykoz'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde ilçe sınırlarındaki tüm Karadeniz sahili, plaj ve koylarında denize girmeyi yasakladı.

Haber Merkezi
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Beykoz'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı
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Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 4 ve 5 Temmuz 2026 günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.