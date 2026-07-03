Beykoz'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı
Beykoz Kaymakamlığı, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde ilçe sınırlarındaki tüm Karadeniz sahili, plaj ve koylarında denize girmeyi yasakladı.
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Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 4 ve 5 Temmuz 2026 günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.