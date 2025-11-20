  1. Ekonomim
  Beykoz'da duvarları ve zemini çatlayan 2 bina mühürlendi
Beykoz'da duvarları ve zemini çatlayan 2 bina mühürlendi

Beykoz’da 3 katlı iki binanın duvarlarında ve zemininde oluşan çatlaklar nedeniyle yapılar tedbir amacıyla mühürlenerek boşaltıldı.

Beykoz'da duvarları ve zemini çatlayan 2 bina mühürlendi
Ekipler sokak çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, yanlarına alabildikleri eşyalarla evlerinden çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından iki binanın da mühürlenmesine karar verildi. Binalarda yaşayan 3 ailenin, yakınlarının yanına yerleşeceği öğrenildi. Öte yandan yapıların ruhsatsız olduğu belirtildi.
Beykoz Belediyesi ekiplerinin yapılarla ilgili detaylı teknik inceleme gerçekleştireceği kaydedildi.

