Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın

Tokatköy Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında bir kibrit üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyüdüğünü gören işçiler binayı boşalttı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.



Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, bina ve içindeki makineler kullanılamaz hale geldi.