Beykoz'da korkutan orman yangını: Alevler yeniden yükseldi

Yangın, saat 15.50 sıralarında Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor

"3 hektarlık ağaçlandırma sahası zarar görmüştür"

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklamasında, "Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Alevler yeniden yükseldi

Devam eden soğutma çalışmaları sırasında ormanlık alandan alevler yeniden yükselmeye başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

"Yangın önce kontrol altına alınmıştı ama rüzgarın etkisiyle tekrardan alevlendi"

Yangına ilişkin açıklamada bulunan Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Güzel, "Beykoz Kılıçlı Köyü'nde bir orman yangınıyla karşı karşıyayız. Yangın önce kontrol altına alınmıştı ama rüzgarın etkisiyle tekrardan alevlendiğini görüyoruz. İstanbul İtfaiyemizin büyük bir ekibi burada. Bizde kendilerine Beykoz Belediyesi olarak hem su tankerlerimiz hem de iş makinelerimizle destek oluyoruz. Yangın ne kadar sürerse biz de o kadar kendilerine destek olmak için burada olacağız. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır ve söndürülür diye temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.