Beykoz’da Riva Deresi taştı: Seralar ve fidanlıklar su altında kaldı
İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından Beykoz’da debisi yükselen Riva Deresi taştı. Seralar, fidanlıklar ve iş yerleri su altında kaldı.
İstanbul Beykoz'da sağanağın ardından debisi yükselen Riva Deresi'nin taşması sonucu seralar ve fidanlıklar su altında kaldı.
Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Çok sayıda ilçede caddeler, sokaklar, ulaşım istasyonları ve evler su altında kaldı. 2 kişi hayatını kaybetti.
Beykoz'da Riva Deresi'nin taşması nedeniyle seralar, fidanlıklar ve iş yerleri su altında kaldı.
Bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken su altında kalan alanlar dronla havadan görüntülendi.