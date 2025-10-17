  1. Ekonomim
  3. Beykoz’da servis minibüsü devrildi: 3 kişi yaralandı
Beykoz'da işçileri taşıyan servis minibüsü, arkasına bağlı römorkun yolda dengesini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 3 işçi yaralandı, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. 06 BJD 616 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken arkasına bağlı bulunan römork, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Beykoz’da servis minibüsü devrildi: 3 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazada 3 kişi yaralandı

Römorkun devrilmesiyle beraber şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs de bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan minibüs ve römork çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, yol temizleme ve kumlama çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

