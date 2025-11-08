  1. Ekonomim
Beykoz’da şömine faciası: Restoran kül oldu (Video)

Beykoz’da şöminenin tutuşmasıyla çıkan yangında restoran kullanılamaz hale gelirken, içeride müşteri olmaması facianın önüne geçti.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Beykoz Fener Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran sahipleri tarafından dükkan içerisinde şömine yakıldı. Şöminenin tutuşmasıyla birlikte restoranda yangın çıktı.

Restoran kullanılamaz hale geldi

Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler çatı tarafında bulunan ağaçlara sıçrayarak binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride müşterilerin olmaması sayesinde muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

