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Beykoz'daki orman yangını: 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangına sebep olan işaret fişeğinin atıldığı adres tespit edilerek 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Beykoz'daki orman yangını: 1 kişi gözaltına alındı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan paylaşımla, Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına sebep olan işaret fişeğinin atıldığı adresin tespit edildiği bildirildi. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"28.07.2025 tarihinde Beykoz Çubuklu Mahallesinde meydana gelen yangın ile ilgili yürütülen çalışmalarda; Yangının yanan alanın karşı mahallesinden atılan bir işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlenmiştir. İşaret fişeğinin atıldığı adres tespit edilerek A.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Şahıs işlemlerinin ardından 29.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

İstanbul Beykoz'da orman yangını!İstanbul Beykoz'da orman yangını!Gündem

 

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