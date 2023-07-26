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Beykoz'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da 13 hektarlık alanda etkili olan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Gül, Orman Bölge Müdürlüğünün gözlem kulesinde Beykoz'daki orman yangınına ilişkin yetkililerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

Davut Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir." bilgisini paylaştı.

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