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Beykoz'un bazı mahallelerinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'nin açıklamasına göre, Beykoz ilçesindeki 6 mahallede 10 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

Haber Merkezi
ANKA
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Beykoz'un bazı mahallelerinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), deprem riskine karşı ana isale hattında yürütülecek altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beykoz ilçesindeki 6 mahallede 10 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İSKİ, Beykoz ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını sağlayan ana isale hattında deprem riskine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla altyapı iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması yapılacağını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 08.00 arasında belirlenen bölgelere su verilemeyecek.

Su kesintisi yapılacak mahalleler

Planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle:

• Bozhane Mahallesi

• Öğümce Mahallesi

• Göllü Mahallesi

• Paşamandıra Mahallesi

• Alibahadır Mahallesi

• Riva Mahallesi