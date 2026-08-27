Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasak
Beykoz Kaymakamlığı, ilçede Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 28 Ağustos Cuma ile 29 Ağustos Cumartesi günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.