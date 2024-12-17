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Beylerbeyi'nde tur teknesinde yangın paniği! Sahil güvenlik ekipleri olay yerinde

Beylerbeyi İskelesi’nde bulunan bir tur teknesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi
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Beylerbeyi'nde tur teknesinde yangın paniği! Sahil güvenlik ekipleri olay yerinde
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Beylerbeyi sahilde, ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, Beylerbeyi sahilde bulunan ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi.

 

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