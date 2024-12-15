Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda özel bir şirkete ait yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor. Yangın nedeniyle liman çevresinde yoğun duman oluştu.
AA
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Alınan bilgiye göre, limanda özel şirkete ait hurda malzemelerin bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle liman çevresinde yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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