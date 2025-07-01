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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ikinci biyopsi kararı!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunun ciddiyetini vurgulayarak, hastane heyetinin yeniden biyopsi kararı verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ikinci biyopsi kararı!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Emir, geçtiğimiz hafta boynundaki dört kitlenin alındığını ve hastane heyetinin yeniden biyopsi yapılmasına karar verdiğini belirterek, Çalık’ın tutukluluk haline tepki gösterdi.

Çalık’ın sağlık durumuyla ilgili endişeler arttı

Mehmet Murat Çalık, tutuklu bulunduğu süreçte hastaneye sevk edilmiş ve boynunda tespit edilen dört kitlenin çıkarılması için ameliyat edilmişti. Ancak son kontrollerin ardından hastane heyeti, alınan dokular üzerinde kesin tanı konulamaması veya yeni şüphelerin ortaya çıkması nedeniyle ikinci bir biyopsi yapılmasına karar verdi. Bu gelişme, Çalık’ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırdı.

"Serbest bırakılması için hâlâ neyi bekliyorsunuz?”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuyla ilgili sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Mehmet Murat Çalık’ın tedavi sürecine rağmen tutuklu yargılanmasına tepki gösterdi. Emir, “Geçtiğimiz hafta boynundan 4 kitle alınan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında hastane heyeti yeniden biyopsi kararı verdi” ifadelerini kullandı.

Emir paylaşımında, sağlık gerekçesiyle serbest bırakılan başka örnekleri hatırlatarak, “Madımak Katliamı sanıkları ve IŞİD'liler ‘sağlık durumu’ gerekçesiyle salıverilirken; halkın oyuyla seçilmiş, hakkındaki suç isnadı yetersiz olan, üstelik kanser tedavisi gören bir belediye başkanı neden hâlâ tutsak? Serbest bırakılması için hâlâ neyi bekliyorsunuz?” ifadeleriyle yargı sürecine sert eleştiriler yöneltti.

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