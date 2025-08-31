Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ailesiyle birlikte fotoğraf paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğu, sağlık sorunlarına rağmen devam ediyor.

Daha önce iki kez kanseri atlatan Çalık, tutuklandıktan sonra cezaevinde 21 kilo kaybetti. Son olarak İzmir Buca Cezaevi'nde ailesiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Çalık'ın fiziksel durumu, sevenlerini ve siyaset çevrelerini endişelendiriyor.

Yaşadığı ciddi sağlık problemlerine rağmen tutukluluk halinin sürmesi, adli ve idari makamlara yönelik eleştirileri artırırken, Çalık'ın avukatları ve ailesi sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek tahliyesi için çağrıda bulunuyor.

Çalık'ın paylaşımı şu şekilde:

"4 kişilik bir aileyiz biz. Dünyalar güzeli eşim, beni bir kez olsun üzmeyen evlatlarım. Şükürler olsun hep mutluyduk.

Bu hayattaki ilk ayrılışımız. Ama gerçek sevginin karşısında demir parmaklıklar duramıyormuş, bir kez daha anladım.

Nasıl seviyorsam ailemi işte öyle seviyorum büyük Beylikdüzü ailemi de. Hep aklımdasınız inanın. Evlatlarımı düşünüyorum, yaptığımız parklarda koşturuyorlardır şimdi. Okulların açılmasına az kaldı, beslenme çantaları onlara ulaşmaya devam edecek. Bunları düşünüp umutlanıyorum. Edilen hayır duaları ayakta tutuyor beni.

Kavuşacağız. Yine buluşacağız. Şenliğimiz olacak o gün."