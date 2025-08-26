Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık AYM'ye gidiyor!

Kanser tedavisini iki kez yenmiş olmasına rağmen tutuklu bulunduğu süreçte 21 kilo kaybeden ve hastalığının nüksetme riskiyle karşı karşıya olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunma kararı aldı.

"Avukatlarım Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar"

Çalık, "Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum. Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar. Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır." dedi.

Murat Çalık şu ifadeleri kullandı:

"Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum. Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum."

Ne olmuştu?

Kanser geçmişi olan Çalık'ın cezaevi sürecinde sağlık durumu kötüye gitmiş ve anjiyo olmuştu. Adli Tıp Kurumu, Çalık'ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmediğini bildirmişti.