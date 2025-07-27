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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye götürüldü

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önceki tetkiklerin tekrarı için İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Haber Merkezi
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye götürüldü
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Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın daha önce yapılan tetkiklerin aynıları yapılmak üzere bugün bir kez daha İzmir Şehir Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

“Adli Tıp 'veriler yok, hastalık yok’ diyor"

Birgün'den Kutay Toker'in haberine göre sağlık durumu defalarca belgelenen Çalık’ın tekrar hastaneye götürülmesine ilişkin konuşan Avukatı Melih Koçhan, “Adli Tıp 'veriler yok, hastalık yok’ diyor. Eğer böyle bir şey yoksa biz neden hastanedeyiz” açıklamasında bulundu.

Tetkiklerin devam ettiğini belirten Koçhan, yeni Adli Tıp Raporu’nun ise bu hafta içerisinde çıkmasını beklediklerini söyledi. Adli Tıp Çalık’ın raporlarını daha önce yetersiz bulmuş, yeni tetkikler istemişti.

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