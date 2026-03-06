Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden Silivri'ye sevk edildi

İBB’ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Sağlık sorunlarına rağmen tutukluluk sürüyor

Daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık, boynunda şah damarına yakın bir noktadaki kitle nedeniyle ocak ayında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olmuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre bu süre zarfında Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 2 ayrı raporda da cezaevinde kalması konusunda bir sorun olmadığı gerekçesiyle tutukluluğu devam eden Çalık, sabah saatlerinde Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.