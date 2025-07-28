Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a mama takviyesi başlandı!

İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a yönelik doktor raporlarında, beslenme yetersizliği ile enerji ve protein eksikliği tespit edildi. Bu bulgular üzerine Çalık’a, “enteral beslenme” yöntemiyle mama takviyesi tedavisine başlandığı bildirildi.

Beslenme risk skorunun 3 olduğu ifade edildi

Tele 1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, Çalık’ın sağlık dosyasındaki raporda, vücudunun yeterli protein ve enerjiyi alamadığına dikkat çekildi. Ayrıca, beslenme risk skorunun 3 olduğu ifade edilerek, bu durumun hastanın yakından izlenmesini ve ek beslenme desteği verilmesini zorunlu kıldığı belirtildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Çalık’ın “Glucerna Advance 1.6 kcal” adlı medikal gıda takviyesi kullanmasına karar verildi. Tıbbi amaçlı kullanılan bu ürün; yetersiz beslenen, kilo kaybı yaşayan veya hastalık nedeniyle ek kalori ve protein ihtiyacı bulunan hastalar için özel olarak hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta lenfoma şüphesiyle ameliyat edildi

Geçtiğimiz hafta lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Murat Çalık, tetkiklerin yenilenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu kararıyla İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Hastanede yapılan değerlendirmelerde, Çalık’ın geçmişte lenf kanseri (lenfoma) ve lösemi (kan kanseri) tedavisi gördüğü bilgisi doğrulandı. Sağlık uzmanları, bu hastalıkların nüks etme riskine de dikkat çekti.