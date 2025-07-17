Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

İzmir Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin eşi Zehra Çalık açıklamalarda bulundu.

Halk TV’ye konuşan Zehra Çalık, eşinin cezaevi koşullarının sağlık durumunu olumsuz etkilediğini belirterek, “Hastaneye sevk edilmesi gerekti. Mehmet Murat Çalık’ın cezaevi yerine evde, kendi doktorlarının gözetiminde tedavi görmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Hastalığının nüksetmesinin sınırındayız"

Zehra Çalık, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kararı beklediklerini belirterek, "Yaklaşık üç haftadır bu süreci yaşıyoruz. Heyet raporuna göre, ilikten alınan sonuç 6 olduğunda lösemi tedavisi gerekiyor. Bizim sonuçlarımız 4-5 aralığında, yani nüksetmenin sınırındayız," ifadelerini kullandı.

Adli Tıp'a sevk edilmişti

Murat Çalık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş ve işlemlerinin ardından tekrar Buca Cezaevi'ne gönderilmişti. Çalık'ın tahliye edilip edilmeyeceği, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora bağlı olacak.