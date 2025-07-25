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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sabah saatlerinde yapılan ikinci kemik iliği biyopsine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Haber Merkezi
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu yakından izleniyor.

Daha önce iki kez lenfoma kanseriyle mücadele eden Çalık, cezaevinde de sağlık sorunları yaşamayı sürdürüyor. Avukatı Melih Koçhan’ın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, Çalık’a ikinci kez kemik iliği biyopsisi uygulandı.

"Sağlık sorunları nedeniyle büyük bir zorlukla karşı karşıya"

Avukat Melih Koçhan, yaptığı açıklamada, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, bugün sabah saatlerinde ikinci kez kemik iliği biyopsisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Çalık, sağlık sorunları nedeniyle büyük bir zorlukla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

2 kez lenfoma kanserini yenmişti

Mehmet Murat Çalık, geçmişte 2 kez lenfoma kanserini yenmişti. Cezaevine tutuklanmasının ardından sağlık durumu giderek kötüleşmiş ve cezaevi koşullarının sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ifade edilmişti. Çalık, kemik iliği biyopsisi sonrasında tekrar tedavi sürecine alınacak.

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