Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat soruşturmasında 12 kişiye tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat ve yapı denetim firmasından gözaltına alınan 27 kişiden 12'si tutuklanırken 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 16 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 27 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
16'sı tutuklama, 11'i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, gözaltındakilerden 12'sinin tutuklanmasına, 15'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.