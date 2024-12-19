  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu! Çevrede güvenlik önlemi alındı
Takip Et

Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu! Çevrede güvenlik önlemi alındı

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu! Çevrede güvenlik önlemi alındı
Takip Et

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırımda bulunan el bombası paniğe neden oldu.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

İhbar üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Haber verilen bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken, sivil vatandaşlar el bombasının olduğu yerden uzaklaştırıldı. Yakuplu Mahallesi'ndeki trafik akışı da kesildi.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'deTürkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'deGündem

 

Beşar Esad cephesinde Esma Esad krizi! Boşanmak istiyorBeşar Esad cephesinde Esma Esad krizi! Boşanmak istiyorDünya

 

Gündem
"ÇENGEL-12" operasyonunda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi
"ÇENGEL-12" operasyonunda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi
Erdoğan'dan D-8 zirvesinde kritik açıklama: İsrail'e ambargo uygulanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 zirvesinde İsrail'e ambargo çağrısı
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
Üniversite kampüsünde bomba paniği! Ekipler bölgeye geldi
Üniversite kampüsünde bomba paniği! Ekipler bölgeye geldi
Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırılsın talebine mahkemeden ret
Dilan ve Engin Polat'ın talebine mahkemeden ret
Kağıthane'de sır olay: İranlı sosyal medya fenomeni pencereden düştü, kızını itfaiye kurtardı
Kağıthane'de sır olay: İranlı sosyal medya fenomeni pencereden düştü, kızını itfaiye kurtardı