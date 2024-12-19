Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu! Çevrede güvenlik önlemi alındı
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırımda bulunan el bombası paniğe neden oldu.
Geniş güvenlik önlemleri alındı
İhbar üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Haber verilen bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken, sivil vatandaşlar el bombasının olduğu yerden uzaklaştırıldı. Yakuplu Mahallesi'ndeki trafik akışı da kesildi.
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