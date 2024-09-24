Beylikdüzü'nde kimya fabrikasında Yangın! Ekipler müdahale ediyor

Beylikdüzü'nde sabun ve deterjan üretimi yapılan kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Olay, sabah 7.30 saatlerinde Beylikduzu Haramidere Beysan Sanayi sitesinde bir kimya fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm depoyu sardı. Fabrikada çalışan tüm işçiler tahliye edilirken bir çok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.