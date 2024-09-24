  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beylikdüzü'nde kimya fabrikasında Yangın! Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Beylikdüzü'nde kimya fabrikasında Yangın! Ekipler müdahale ediyor

Beylikdüzü'nde bir kimya fabrikasının deposunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangın, çevredeki paniği artırırken ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beylikdüzü'nde kimya fabrikasında Yangın! Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Beylikdüzü'nde sabun ve deterjan üretimi yapılan kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Olay, sabah 7.30 saatlerinde Beylikduzu Haramidere Beysan Sanayi sitesinde bir kimya fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm depoyu sardı. Fabrikada çalışan tüm işçiler tahliye edilirken bir çok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kandilli duyurdu! Akdeniz'de depremKandilli duyurdu! Akdeniz'de depremGündem

 

İsrail, Lübnan'a bamba yağdırdı: Hamas komutanı hayatını kaybettiİsrail, Lübnan'a bamba yağdırdı: Hamas komutanı hayatını kaybettiGündem

 

Gündem
Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti PİTON 82 üyesi çıktı!
Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti PİTON 82 üyesi çıktı!
12 kentte FETÖ operasyonu: 7 asker gözaltında
12 kentte FETÖ operasyonu: 7 asker gözaltında
İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri! Denizin rengi değişti
İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri! Denizin rengi değişti
Kars'ta can pazarı! 7 katlı otelde yangın çıktı
Kars'ta can pazarı! 7 katlı otelde yangın çıktı
KDK'dan emsal karar: İzin kullanan çalışanın kesilen maaşı, faiziyle ödenecek
KDK'dan emsal karar: İzin kullanan çalışanın kesilen maaşı, faiziyle ödenecek
İki üniversite bitirdi, hayali kaymakam olmaktı: Mülakatta elenince çoban oldu
İki üniversite bitirdi, hayali kaymakam olmaktı: Mülakatta elenince çoban oldu