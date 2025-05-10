Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı: 1 kişi öldü 3'ü ağır 40 kişi yaralandı (Video)

Beylikdüzü Haramidere'de metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen bir diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 40 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yaralanan yolculara kaza yerinde müdahale edildi

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

10.05.2025 Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin basın açıklamamız…



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İBB: Kaza ile ilgili teknik soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kazayla ilgili İBB, İETT ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince idari ve teknik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yaralıların durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan biri maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

İstanbul Valisi Gül yaralananları hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gül, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda iki metrobüsün çarpışması sonucu yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Beykent Üniversite Hastanesi'ne giden Vali Gül, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, yetkililerden vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.

Vali Gül kaza alanında incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, kaza alanında incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

Vali Gül, "Kazayı öğrendikten sonra Emniyet Müdürümüz ile birlikte hastanelerde hastalarımızı ziyaret ettik. Maalesef toplamda 40 tane yaralı hemşerimiz var. Bunların içerisinde 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Buraya gelerek İETT Genel Müdürümüzden kazayla ilgili bilgiler alıyoruz. Bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Kurumların kendi içerisindeki idari süreç de başlıyor. Kazanın sebebi teknik olarak incelendikten sonra belli olacak. Ama sizin de bizim de gördüğümüz, metrobüslerden biri yolcu indirirken diğer metrobüs durmayarak arkadan çarpıyor. Çarpma neticesinde öndeki metrobüsten inen yolcular savruluyor. Duramama sebebi nedir inceleme neticesinde ortaya çıkacak. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.