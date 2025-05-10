Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı: 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı (Video)
İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
Beylikdüzü Haramidere'de metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen bir diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.
Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.