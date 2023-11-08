Beylikdüzü'nde öğrencisini kitapla darbeden öğretmen hakkında soruşturma

Beylikdüzü birlik sanayi sitesi mesleki eğitim lisesinde 9. sınıfta okuyan Yusuf E., gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarıldı. Daha sonra öğretmeniyle tartışan öğrenci, yerine geçerek oturdu. Sinirine hakim olamayan edebiyat öğretmeni Mehmet E.B., Yusuf E.’nin yanına gelerek kitapla kafasına vurmaya başladı. Öğrenci, “hocam” diyerek durmasını istediği esnada ise öğretmen “daha çok vuracağım” diyerek kitapla vurmaya devam etti.

Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Yusuf E.’nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.’yi darbetti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Öğretmen Mehmet E.B hastaneye sevk edildi.

Öte yandan öğrencisini darbeden öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, öğretmenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.