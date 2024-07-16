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Beylikdüzü'nde tekne ile bot çarpıştı, denize düşen bir kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde bir marinada tekne ile botun çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun (41) cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi
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Beylikdüzü'nde tekne ile bot çarpıştı, denize düşen bir kişi hayatını kaybetti
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Marina önlerinde seyreden tekne ile bot belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bot içerisinde bulunan Mahanoğlu denize düştü.

Haber edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve deniz polisi çağrıldı.

Gelen ekiplerce denize düşen Mahanoğlu'nun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Mahanoğlu yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı alanın 150 metre ilerisinde kıyıya yakın bir yerde ölü bulundu.

Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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