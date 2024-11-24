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Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü! Çökme riski var

Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, fabrikada çökme riskine karşı çevrede tedbir aldı.

Haber Merkezi
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Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü! Çökme riski var
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Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 16 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınmıştı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor

Yangın sonrası büyük hasar alan binada çökme riski ortaya çıktı. Kolonlarında derin çatlaklar oluşan binanın çökme riskine karşı tedbir alan itfaiye ekipleri, geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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