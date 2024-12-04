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Beylikdüzü’nde yol çöktü! Hafriyat kamyonu çukura devrildi

Beylikdüzü'nde İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında yol aniden çöktü

Haber Merkezi
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Beylikdüzü’nde yol çöktü! Hafriyat kamyonu çukura devrildi
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İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi’nde İSKİ’nin altyapı çalışmaları sırasında yol çöktü. Çökme sırasında 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu devrildi.

Kamyon şoförü hafif yaralandı

Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyon şoförü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çöken yol ve devrilen kamyon nedeniyle bölgede çalışmalar devam ediyor.

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