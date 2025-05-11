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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında!

Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında!
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Beylikdüzü'nde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin otobüs içi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, metrobüse çarpan otobüsün içindeki yolcuların çarpmanın etkisiyle savruldukları anlar net şekilde görülüyor.

Kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı

Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor. Kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.

Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

 

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