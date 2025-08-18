Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 45 kişi adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 45 kişi adliyeye sevk edildi.

İnan Güney 16 Ağustos'ta gözaltına alınmadan önce ailesiyle çektirdiği fotoğrafı X hesabından paylaşmıştı.

Güney, paylaşımında, "Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınma sebebinin "çirkin iftiralar" olduğunu savunan Güney, "Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz. İnan Güney Beyoğlu'na emanettir" dedi.

Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik.



31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana… pic.twitter.com/plqVFJhVYO — inan güney (@inanguney) August 15, 2025

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB çalışanı 35 kişiyle "çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli" için gözaltı kararı verildiğini kaydediyordu.

Adliyeye sevk edilenler arasında cezaevindeki Murat Ongun'un eşinin kardeşi de bulunuyordu

Bu gözaltıyla ilgili Ongun, "Aileme ve bana karşı sürdürülen tutum zulüm boyutunu aşmış, benzersiz bir güç kullanımına dönüşmüştür" paylaşımı yaptı.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, 9 şüpheli, "Murat Ongun kontrolünde" sosyal medya paylaşımları yaptıkları için gözaltında. Murat Ongun, Mart ayında tutuklandığında Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev yapıyordu.

Özel: 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Ağustos'taki gözaltılarla aynı gün yaptığı paylaşımda, soruşturmanın nedeninin 14 Ağustos'ta dile getirdiği iddialar olduğunu savundu.

Özel, Güney'in gözaltına alınmasını bir "intikam operasyonu" olarak niteledi ve "yargı çetesinin ve AK Parti'nin yaşadığı tahribatın örtülmeye çalışıldığını" iddia etti.

Özel, "9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız!" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, yargı içinde İBB borsası kurulduğunu iddia ediyor.

Özel 14 Ağustos'ta yaptığı medya toplantısında, AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki'den cezaevinde rüşvet istediğini öne sürmüştü.

İnan Güney'in gözaltına alınmasıyla soruşturma açılan CHP'li İstanbul belediye sayısı 10'a çıktı.

İnan Güney kimdir?

1977 yılında Sivas'ta doğan Güney'in Beyoğlu Belediyesi'nin internet sitesindeki özgeçmişine ve gözaltına alınmadan önce yaptığı paylaşıma göre de babası da bu belediyede çalışıyordu.

Beyoğlu ilçesinde büyüyen İnan Güney, Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi.

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde yaptı.

Özgeçmişine göre siyasete 1995 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladı. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği yaptı

Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu'nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçildi.