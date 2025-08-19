Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’i görevden uzaklaştırdı. Bakanlığın kararı üzerine Belediye meclisinde Beyoğlu Belediye Başkan Vekili'ni belirlemek için oylama yapılacak.

İçişleri Bakanlığı’nın Güney’in görevinden uzaklaştırılmasına dair açıklaması şöyle:

“Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında 'Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 19, 2025

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 15 Ağustos'ta gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Güney'in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli ile İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Meyda AŞ Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman'nın ve Ekrem Edit hesabının kullanıcısı Mahir Gün de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklanan isimler şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Zekai Kırat ve Yusuf Yüce."

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan isimler ise şöyle:

"İnan Güney'in ablası Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA AŞ Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol, Hare Dinçer, Tarık Bora, Mehmet Türkoğlu."