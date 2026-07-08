İBB davasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve iki isme daha tahliye talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada kritik duruşma gerçekleştirildi. Aylardır devam eden yargılamanın 64. celsesinde, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmak üzere hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada söz alan İmamoğlu, mahkeme başkanının yargılamanın 9 Temmuz'da tamamlanmasına yönelik kararına tepki gösterdi. "Bir dayatma süreci yaşıyoruz. Bu ağır bir ihlal. Bu izah edilemez. Benim ne konuşacağıma siz karar verecek değilsiniz." diyen İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e tahliye talebi

Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılması talimatını verdi. Güvenlik önlemleri kapsamında salon da boşaltıldı.

Öte yandan duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ile İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliyesini talep etti.