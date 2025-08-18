Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 20 kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi, bu kişelerden 8'i tutuklandı. İnan

Güney’in dün Emniyet’te verdiği ifadenin ise ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Güney'in ifadesined, “Beyoğlu Belediye Başkanı olduktan sonra da Aziz İhsan Aktaş’a iş aldırma baskısına boyun eğledim, bu kişileri belediyeden gerekli sertlikte uzaklaştırdım" dediğini öğrenildi.

"Suç işlemediğim için etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum"

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak-yönetmek-üye olmak” ve “Rüşvet” suçları kapsamında ifade veren Güney, “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusuna, “Herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” diye yanıt verdi.

Üzerine kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarını beyan etmesi istenen Güney, “En son mal beyanını şubat veya mart ayında yaptım. Bu tarihten bugüne kadar düşüş olmuş ancak artış olmamıştır” dedi.

"Aziz İhsan Aktaş ile herhangi bir maddi alışverişimiz ya da verdiğimiz ihale olmadı"

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın, belediyedeki hak ediş ödemeleri karşılığında CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney’in seçim çalışmalarında kullanılmak üzere kendisinden araç talep ettiğini öne süren Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi Güney’e soruldu.

Güney şu yanıtı verdi:

“Alican Abacı’nın yönlendirmesiyle Aziz İhsan Aktaş kampanyamıza birkaç araç ile destek verebileceğini söyledi. Biz de direkt bir destek almadığımızı, il başkanlığı aracılığı ile aldığımızı belirttim. Benim kendisinden herhangi bir araç ya da başka bir destek talebim olmadı. Beyoğlu Belediye Başkanı olduktan sonra da Mustafa Mutlu ve Alican Abacı’nın Beyoğlu’ndan Aziz İhsan Aktaş’a iş aldırma baskısına boyun eğmemiş, bu kişileri belediyeden gerekli sertlikte uzaklaştırmışımdır. Öncesinde ya da belediye başkanı olduktan sonra Aziz İhsan Aktaş ile herhangi bir maddi alışverişimiz ya da verdiğimiz bir ihale olmamıştır.”

"Şahsı belediyeden gönderdim"

Savcılık ifadesinde, Mustafa Mutlu ile ilişkisini anlatan Güney, “Her defasında kendisine, ‘Buraya hukuki danışmanlık için mi geldin yoksa Aziz İhsan Aktaş’a iş sağlamak için mi?’ diye uyarılarda bulundum” dedi.

İlgisi olmayan konulara müdahale etmemesi gerektiğini defalarca söyledim. İki ayın ardından belediyedeki odamın kapısını çilingir marifetiyle açtırarak eşyalarını toplattım ve şahsı belediyeden gönderdim” dedi.

"Sırtıma basıp tahliye olma arayışındalar"

Murat Kapki’nin, İnan Güney’in tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim olduğunu ve açık hava reklam sektöründe yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiğini iddia eden ifadesi de Güney’e yöneltildi.

Güney, “Görev sürem içerisinde benden Murat Kapki’ye pano vermemi Alican Abacı ısrarla istedi. Ancak görev sürem içerisinde kendisiyle ticari herhangi bir iş ve işleme girilmedi. Murat Kapki soyut cümleler kurmakta, bizimle ilgili somut herhangi bir usulsüzlük ya da maddi bir şey dile getirememektedir. Murat Kapki ve Alican Abacı’nın şahsıma yönelik bu mesnetsiz iftira furyasının nedeni, benim sırtıma basıp tahliye olma arayışlarıdır. Ben Ekrem İmamoğlu’nu partili bir yol arkadaşım, ilçe başkanı sıfatıyla tanıdım. Açık hava reklam sektöründen haksız kazanç elde ettiğim soyut bir iftiradan ibarettir” ifadelerini kullandı.