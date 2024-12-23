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Beyoğlu'nda 1 kişi tramvayın altında kaldı

Beyoğlu Tophane durağında 1 kişi tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda 1 kişi tramvayın altında kaldı
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Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tramvayın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Beyoğlu Tophane Tramvay Durağı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan yaralı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle çift yönü duran tramvay seferleri normale döndü.

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