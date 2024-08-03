Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı mühürlendi

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Güney, kamuoyunda gündeme gelen, içinde ruhsatsız spa da bulunan işletmenin, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalar tarafından mühürlendiğini duyurdu.

Güney, Beyoğlu'nun, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği bir ilçe olarak kalacağını ifade etti.

Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Güney, "Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki eğlence mekanında kadın müşteriler A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında kavga çıkmıştı.

Kavgaya ilişkin yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadınları darbettikleri anlaşılan M.M.D. ve V.T. adlı şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından adli makamlara sevk edilmişti.