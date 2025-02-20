  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Takip Et

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Beyoğlu Meşrutiyet Mahallesi’nde 5 katlı bir binada henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ve 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Takip Et

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak'taki binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

8 kişi ve 2 kedi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ve 2 kediyi kurtardı. Bu arada bir itfaiye eri, kurtarılan vatandaşlardan birine üşüdüğü için montunu ve kaskını verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gündem
İstanbul Valiliği'nden motosiklet ve kurye yasağı
İstanbul Valiliği'nden motosiklet ve kurye yasağı
İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele 24 saat kesintisiz yapılıyor
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele 24 saat kesintisiz yapılıyor
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı
AFAD 5 ilde ‘turuncu’ kodlu kar yağışı uyarısı yaptı
AFAD 5 ilde ‘turuncu’ kodlu kar yağışı uyarısı yaptı
Özgür Özel'den 'Şaibeli Kurultay' iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir organizasyon var
Özgür Özel'den 'Şaibeli Kurultay' iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir organizasyon var