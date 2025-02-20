Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak'taki binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

8 kişi ve 2 kedi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ve 2 kediyi kurtardı. Bu arada bir itfaiye eri, kurtarılan vatandaşlardan birine üşüdüğü için montunu ve kaskını verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.