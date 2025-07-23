  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beyoğlu’nda 6 kişiyi yaralayan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Takip Et

Beyoğlu’nda 6 kişiyi yaralayan İETT şoförü adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan İETT otobüsünün şoförü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyoğlu’nda 6 kişiyi yaralayan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Takip Et

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda dün meydana gelen olayda İETT otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralanmıştı.

İETT otobüsünün şoförü adliyeye sevk edildi

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, İETT otobüsünün şoförü Fadli A. (61) ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen Fadli A. ifadesi alındıktan sonra, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Gölde su çekildi, ilçe bir metre çöktüGölde su çekildi, ilçe bir metre çöktüGündem

 

Sakarya'da orman yangını: D-650 kara yolu ulaşıma kapatıldıSakarya'da ormanlık alanda yangın! Ekipler müdahale ediyorGündem

 

Gündem
Son dakika: Kandilli ve AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
Son dakika: Kandilli ve AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
Ayasofya 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Ayasofya 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Gölde su çekildi, ilçe bir metre çöktü
Gölde su çekildi, ilçe bir metre çöktü
MİT Başkanı Kalın ve CHP Genel Başkanı Özel Meclis'te bir araya gelecek
MİT Başkanı Kalın ve CHP Genel Başkanı Özel Meclis'te bir araya gelecek
Sakarya'da orman yangını: D-650 kara yolu ulaşıma kapatıldı
Sakarya'da orman yangını: D-650 kara yolu ulaşıma kapatıldı
Günün ilk yarısında 42 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
Günün ilk yarısında 42 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü