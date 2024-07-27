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Beyoğlu’nda etrafa rastgele ateş açan şahıs tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda taksiden indikten sonra etrafa rastgele ateş açan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
İHA
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Beyoğlu’nda etrafa rastgele ateş açan şahıs tutuklandı
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Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla etrafa rastgele 2 el ateş etti. O esnada kurşunlar, yoldan geçen bir ticari taksiye isabet etti.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Şahsın İ.B. olduğu tespit edildi. Olay saatinde alkollü olduğu da belirlenen İ.B. düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da belirlenen İ.B. 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak', 'mala zarar vermek' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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