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Beyoğlu’nda İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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Beyoğlu’nda İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı
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Kaza, saat 16.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kontrolden çıkan İETT otobüsü refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Otobüs, çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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