Beyoğlu’nda İspanyol YouTuber’a saldırı anı kameralara yansıdı

Olay, 14 Haziran tarihinde öğle saatlerin Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İspanyol YouTuber Javier R.D.V. (28) arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerliyordu. Tarlabaşı’nda bir sokakta ilerleyen turist, 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye tepki gösteren bir şahıs tarafından durduruldu. Tepkinin ardından turist, sokaktan hızla uzaklaşmaya başladı. Sokakta bir başka kişi ise uzaklaşan YouTuber’ın peşinden pet şişe attı. Sokakta turist ilerlerken bir başka şüpheli motosikletine binerek peşine düştü.

Arkadan gelen şüpheliler, hareket edemeyen turiste saldırdı

Kovalamaca esnasında motosikletliden İngilizce özür dileyen turist, bir kamyonun yolu kapatması nedeniyle durunca peşine düşen şahsa yakalandı. Motosikletle turistin önünde duran şüpheli, 'Problem yok' diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkadan gelen şüpheliler, hareket edemeyen turiste saldırdı. Darp edilen turist kaçmak için motosikletiyle kaldırıma çıktı. Ancak gitmeye çalışan turist saldırı nedeniyle yere düştü. Dizinden yaralanan turist cep telefonunu da alarak koşarak kaçarken, şüpheliler arkadaşını darp etti.

"Kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi

Devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darp eden 2 şüpheliyi yakaladı. N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) isimli şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından "kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi. Sinan Çağrı B. adli makamlarca serbest kalırken, N.A. (17) Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Öte yandan, N.A.’nın 25, Sinan Çağrı B.’nin ise 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.