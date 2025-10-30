  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beyoğlu’nda İspanyol YouTuber’a saldırı anı kameralara yansıdı
Takip Et

Beyoğlu’nda İspanyol YouTuber’a saldırı anı kameralara yansıdı

Beyoğlu’nda bir kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle seyreden İspanyol YouTuber’ın önünü kesti. Turist hızlanarak olay yerinden kaçarken, şüpheli motosikletle peşine düştü. Kovalamacanın ardından motosikletliyi darp eden 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. YouTuber’a saldırı anları saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyoğlu’nda İspanyol YouTuber’a saldırı anı kameralara yansıdı
Takip Et

Olay, 14 Haziran tarihinde öğle saatlerin Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İspanyol YouTuber Javier R.D.V. (28) arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerliyordu. Tarlabaşı’nda bir sokakta ilerleyen turist, 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye tepki gösteren bir şahıs tarafından durduruldu. Tepkinin ardından turist, sokaktan hızla uzaklaşmaya başladı. Sokakta bir başka kişi ise uzaklaşan YouTuber’ın peşinden pet şişe attı. Sokakta turist ilerlerken bir başka şüpheli motosikletine binerek peşine düştü.

Arkadan gelen şüpheliler, hareket edemeyen turiste saldırdı

Kovalamaca esnasında motosikletliden İngilizce özür dileyen turist, bir kamyonun yolu kapatması nedeniyle durunca peşine düşen şahsa yakalandı. Motosikletle turistin önünde duran şüpheli, 'Problem yok' diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkadan gelen şüpheliler, hareket edemeyen turiste saldırdı. Darp edilen turist kaçmak için motosikletiyle kaldırıma çıktı. Ancak gitmeye çalışan turist saldırı nedeniyle yere düştü. Dizinden yaralanan turist cep telefonunu da alarak koşarak kaçarken, şüpheliler arkadaşını darp etti.

"Kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi

Devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darp eden 2 şüpheliyi yakaladı. N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) isimli şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından "kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi. Sinan Çağrı B. adli makamlarca serbest kalırken, N.A. (17) Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Öte yandan, N.A.’nın 25, Sinan Çağrı B.’nin ise 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yükseliş sürecek! Altında rekor bekleyen dev bankalara biri daha eklendiYükseliş sürecek! Altında rekor bekleyen dev bankalara biri daha eklendiAltın Haberleri

 

Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğizRusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğizDünya

 

Gündem
CHP'li Emir: Artık komisyonun adımlar atmasını bekliyoruz
CHP'li Emir: Artık komisyonun adımlar atmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti görüşmesi başladı
Kazada karar çıktı: Keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'u öldüren sürücüye 4,5 yıl hapis cezası
Kazada karar çıktı: Keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'u öldüren sürücüye 4,5 yıl hapis
Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları ve güzergahı
Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları ve güzergahı
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Erdoğan görüşmesi öncesinde açıklama: Hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Erdoğan görüşmesi öncesinde açıklama
Gebze'de çöken binada yaşayan Bilir ailesinin dört ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Gebze'de çöken binada yaşayan Bilir ailesinin dört ferdi son yolculuğuna uğurlandı