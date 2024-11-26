Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 7 şüpheliye tutuklama talebi
Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polisin uyarılarına rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında dün Beyoğlu'nda izinsiz düzenlenen gösterilere katılan ve uyarılara rağmen dağılmayarak emniyet güçlerine direndiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifadeleri alınan şüpheliler, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.