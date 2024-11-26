  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 7 şüpheliye tutuklama talebi
Takip Et

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 7 şüpheliye tutuklama talebi

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polisin uyarılarına rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 7 şüpheliye tutuklama talebi
Takip Et

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında dün Beyoğlu'nda izinsiz düzenlenen gösterilere katılan ve uyarılara rağmen dağılmayarak emniyet güçlerine direndiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri alınan şüpheliler, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Özel'den Bahçeli'nin İmralı çağrısına yanıt: Bir kırmızı çizgimiz varÖzel'den Bahçeli'nin İmralı çağrısına yanıt: Bir kırmızı çizgimiz varGündem

 

Görüşme iddiasının ardından Bahçeli'den Ahmet Türk açıklamasıGörüşme iddiasının ardından Bahçeli'den Ahmet Türk açıklamasıGündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital dünya, değerleri tahrip ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital dünya, değerleri tahrip ediyor
PKK/KCK'nın basın yapılanmasına operasyon: 21 şüpheli gözaltında
PKK/KCK'nın basın yapılanmasına operasyon: 21 şüpheli gözaltında
RTÜK Başkanı Şahin: Netflix ile RTÜK hemen hemen barışmıştır diyebiliriz
RTÜK Başkanı Şahin: Netflix ile RTÜK hemen hemen barışmıştır diyebiliriz
Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısı
Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısı
Özel'den Bahçeli'nin İmralı çağrısına yanıt: Bir kırmızı çizgimiz var
Bahçeli'nin İmralı çağrısına yanıt: Bir kırmızı çizgimiz var
DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruyor
DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruyor